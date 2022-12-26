Эксперт: Союзное государство в будущем может стать платформой для более широких интеграций

Союзное государство в будущем может стать платформой для более широких интеграций, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА телерадиоведущий и публицист Дмитрий Куликов.

"Сотрудничество наших стран является беспрецедентным. Я очень надеюсь, что Беларуси и России вместе удастся создать такую модель нового типа союза государств, которая позволит в будущем стать платформой для более широких интеграций, - сказал Дмитрий Куликов. - Когда не будет вопроса, кто командует, кто подчиняется. Когда будет построен алгоритм взаимоучета интересов, где в каком-то направлении один уступает, а в другом направлении другой уступает, и это нормально. А вместе получают большой плюс от этого сотрудничества".

По его словам, такой модели сотрудничества стран в истории человечества еще не было. "И если нам удастся сложить эту модель (я верю, что нам удастся ее сложить), то мы будем иметь платформу для совершенно нового типа интеграции самых разных стран. И уж точно для стран постсоветского пространства как минимум", - добавил публицист.