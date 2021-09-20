Эксперт рассказала о вакцинации против COVID-19 и эффективности препаратов

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала о ходе вакцинации от COVID-19, эффективности препаратов и ревакцинации в интервью программе "Главный эфир" на телеканале"Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Ирины Глинской, эффективность вакцин, которые есть в Беларуси, достаточно высокая. "Считается, если эффективность вакцины больше 60%, то это уже создает достаточную защиту. Эффективность "Спутника V" превышает 90%. По данным, которые мы видим по нашей республике, показатели достигают 92-95%. Что касается вакцины китайского производства, изготовителем указано, что ее эффективность составляет примерно 79-80%", - сказала специалист.

Также она отметила, что эти вакцины эффективны против штамма дельта. Например, эффективность "Спутника V", по опубликованным данным, против названного штамма достигает 81%. "Это очень высокий показатель. Из 100 привитых, которые встретятся с вариантом дельта, 81 - не заболеет, остальные же могут перенести заболевание, но оно будет протекать не очень тяжело и неблагоприятного исхода не будет", - пояснила заместитель главврача.

Также Ирина Глинская рассказала, что некоторые страны уже начали прививать детей от COVID-19. "Это европейские страны, США, Канада. В основном речь идет о вакцинации детей с 12 лет. Как только по "Спутнику" изучение эффективности и безопасности вакцины в отношении детей будет завершено, целесообразно будет рассмотреть вопрос вакцинации деток и в нашей стране", - обратила внимание эксперт.

Говоря о ревакцинации, специалист отметила, что в большинстве стран мира еще четко не определено, что она обязательно нужна. "Есть страны, которые ее рекомендуют через 5-6 месяцев после прошедшей вакцинации, какие-то государства идут на то, чтобы ревакцинировать лиц после 50-60 лет. То есть отдельные группы, у которых уровень защиты меньше и достаточно быстро снижается, - сказала она. - Сейчас есть ряд позиций за и против того, чтобы делать ревакцинацию тем же препаратом, которым проводили первичный курс, или же новым. Поэтому четкой рекомендации по обязательному использованию разных препаратов или, наоборот, одинаковых - пока нет".

Ирина Глинская подчеркнула, что в Беларуси сейчас начинается кампания вакцинации против гриппа. "Это тоже очень важный момент. В прошлом году вирус гриппа почти не циркулировал, пандемический штамм практически вытеснил другие вирусы. Будет ли так в этом году - сказать достаточно сложно", - добавила она.

Что касается того, в каком порядке делать прививки от гриппа и ковида, заместитель главврача отметила: "Оптимальный вариант - это интервал в один месяц между законченным курсом вакцинации против ковида и вакцинацией против гриппа. Хочу обратить внимание, что все-таки приоритет в данной ситуации следует отдать прививке против COVID-19".

Специалист подчеркнула, что, если у человека есть проявление какого-либо вирусного заболевания или обострение хронического, в этот период вакцинация не проводится.