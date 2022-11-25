Эксперт рассказал, какие проблемы возникают у детей из семей, где есть домашнее насилие

Дети, которые живут в семье, где есть насилие, часто имеют психологические проблемы с раннего возраста. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Вера Иваницкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дети, которые живут в семье, где практикуется насилие, часто имеют психологические проблемы с раннего возраста: это сбегание, повышенная тревожность, мнительность, это неконтролируемая агрессия. В рамках работы по профилактике насилия в семье медицинские работники проводят предупреждение у детей и подростков дезадаптивных состояний, употребления психоактивных веществ, детского травматизма. Вместе с заинтересованными службами медики также участвуют в мероприятиях по выявлению несовершеннолетних с проблемами, которые находятся в кризисных ситуациях. Пациентам, пострадавшим от домашнего насилия, обеспечивается проведение комплексного обследования, оказание квалифицированной психологической помощи. В зависимости от ситуации такая помощь может быть оказана в амбулаторных условиях, в стационарах, в условиях психиатрических отделений дневного пребывания", - сказала Вера Иваницкая.

По ее словам, психологическая и психиатрическая помощь является доступной и в поликлиниках общесоматического стационара. "Также есть возможность получения экстренной помощи по телефону доверия, где работают высококвалифицированные специалисты. Недостаток информации, наверно, является основной причиной, из-за которой жертвы насилия не спешат обращаться за медицинской, психологической, психотерапевтической помощью. Усугубляется это еще и тем, что в такой семье есть контроль со стороны агрессора. Организации здравоохранения осуществляют мероприятия по профилактике и борьбе с насилием по нескольким направлениям: это первичная профилактика насилия, далее непосредственно оказание психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи жертвам насилия и, наконец, вторичная помощь - это передача информации в компетентные органы для принятия необходимых мер", - заключила замдиректора.