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COVID-19

Эксперт прогнозирует окончание пандемии через год при пессимистичном сценарии

ТАСС 83 0

Эксперт прогнозирует окончание пандемии через год при пессимистичном сценарии

Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год", - сказала она.

По мнению Пшеничной, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.

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