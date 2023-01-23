Эксперт: омикрон-штамм коронавируса «кракен» не утяжеляет течение заболевания

Омикрон-штамм коронавируса "кракен" не утяжеляет течение заболевания. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Игорь Карпов.

"Этот вирус становится несколько более контагиозным на этот раз, но самое главное, что он не утяжеляет течение заболевания. Ничего сверхъестественного этот вариант коронавируса в нашу практику не принесет", - рассказал эксперт.

Преобладающий COVID-19 постепенно вытесняется другими вирусами, отсюда и слово "тридемия", отметил Игорь Карпов. "Наряду с коронавирусом появилась актуальность вируса гриппа, которого в прошлом году не было, а также обыкновенного респираторно-синцитиального вируса, входящего в понятие "острые респираторные вирусные инфекции". Стали актуальными не только эти два вируса, но и все остальные, которые нам привычно воспринимать как ОРВИ", - сказал он.

К понятию инфекционных заболеваний нужно относиться спокойно и планомерно, считает доктор наук. "Все эти вещи не должны заставать человечество врасплох. Были предупреждения в отношении коронавирусной инфекции в 2002-2003, 2012-2015 годах. Возможно, подготовка к этим ситуациям должна была осуществляться мировым сообществом более интенсивно, - подчеркнул эксперт. - Если ушла из человеческой жизни холера, чума, брюшной и сыпной тиф, малярия, это не значит, что проблемы инфекционных заболеваний нет, и это необходимо понимать".

Недавно в Министерстве здравоохранения сообщали, что случаев заражения новым вариантом коронавируса XBB.1.5 ("кракен") в Беларуси пока нет, однако этот штамм находится под особым вниманием. Не исключается вероятность того, что этот вариант появился в результате заражения одного человека двумя разными линиями омикрона. Генетически XBB.1.5 подобен другим субвариантам омикрона, однако обладает улучшенной способностью связываться с клетками человека и инфицировать их.