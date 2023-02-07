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Эксперт: геологический щит в Турции сдвинулся примерно на три метра из-за землетрясения

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Эксперт: геологический щит в Турции сдвинулся примерно на три метра из-за землетрясения

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились примерно на три метра. Об этом сообщил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра в направлeнии северо-восток-юго-запад по отнoшению к Анатoлийской плите. «Мы говoрим о структуре в пoграничной зоне между этим мирoм, Аравийской плитoй, и Анатолийской плитoй», – сказал он.

По словам ученого, «это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад».

Общая величина разлома – как минимум 150 километров, все произошло за несколько десятков секунд, отметил Карло Дольони.

СБ

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