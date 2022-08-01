Эксперт: европейцы могут оказаться на пороге голода уже этой зимой

Европейцы могут оказаться на пороге голода уже этой зимой, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" геополитический аналитик (Австрия) Патрик Поппель, сообщает БЕЛТА.

"Мы наблюдаем очень серьезную проблему с продовольствием, все очень дорого. Ситуация в этом секторе очень напряженная, потому что весомая часть продуктов питания поставлялась из Украины и сейчас мы столкнулись с дефицитом. Продуктов еще хватает, но что будет через месяц? Мы не знаем. Мы можем оказаться на пороге голода уже этой зимой. Но никто из политиков не говорит об этом, они успокаивают европейцев, утверждают, что все хорошо, все под контролем. Главное - это санкции против России и разгром Путина. Это главное сейчас для них", - сказал Патрик Поппель.

По его словам, с каждым днем цены все выше и выше. "И я считаю, что мы на пороге серьезного социального кризиса, особенно пострадают люди с небольшим достатком, которым будет тяжело купить качественные продукты. И я уже не говорю о стоимости отопления и электричества. Когда дорожают предметы роскоши - это не проблема, но когда цены взлетают на хлеб, молоко, продукты первой необходимости - это ситуация за гранью разумного", - отметил аналитик.

"Я считаю, что мы должны больше доверять людям на Востоке, чем на Западе. Потому что правительства стран Восточной Европы серьезней подошли к кризису, чем политики Западной. Я считаю, что Лукашенко, Путин, а также Орбан в Венгрии, больше заботятся об интересах своего народа, больше думают о продовольственной и энергетической безопасности. Я очень впечатлен такой стратегией. Я убежден, что в крические моменты вы будете лучше защищены, чем западные европейцы, - подчеркнул Патрик Поппель. - Западная Европа и Европейский союз уже давно стали сферой американского влияния. Мы не готовы к кризисам, проблемам, наши правительства к этому не готовы и обычные граждане в том числе. А вот восточные европейцы - они очень сильные и упорные, и правительства очень хорошо подготовлены к любым коллапсам. Это главная особенность, которую я замечаю. Поэтому я убежден, что в этой санкционной игре Запад обязательно проиграет".