Эксперт: дети, перенесшие COVID-19 даже в легкой степени, нуждаются в реабилитации

Дети, переболевшие новой коронавирусной инфекцией даже в легкой степени, нуждаются в прохождении реабилитации. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, сообщает ТАСС.

"Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенесшие COVID-19, безусловно, даже в легкой и бессимптомной формах, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углубленная диспансеризация и межведомственное взаимодействие", - сказала она на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы".

Намазова-Баранова уточнила, что эксперты разработали схему диспансеризации, которая позволяет через один, три и шесть месяцев после болезни отслеживать состояние пациентов как среди тех, кто переболел легко или среднетяжело, так и среди переболевших в тяжелой форме. "Напомню, что случаи тромбозов и других отсроченных эффектов среди детей также сохраняются", - заключила она.

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