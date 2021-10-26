Эксперт дала рекомендации по защите детей от COVID-19

Родителям и другим родственникам стоит привиться против COVID-19, чтобы снизить риск заболевания у детей, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

Специфической защиты детей, то есть с помощью вакцин, в Беларуси пока нет. "Но мы можем с помощью вакцин создать так называемый эффект кокона, то есть привить людей, которые окружают ребенка, в частности, дома. Если все взрослые привиты, риск принести вирус в семью гораздо меньше, соответственно риск заболевания у ребенка тоже гораздо ниже", - сказала Ирина Глинская.

Что касается неспецифических форм защиты, они аналогичны тем, что рекомендуются и взрослым. "По решению родителей возможно использование маски. Ограничение посещения на период достаточно высокого риска заражения, который есть сейчас, мест массового скопления людей. Не стоит тащить ребенка в торговый центр, кинотеатр, другие места. То есть использовать принцип социального дистанцирования", - пояснила заместитель главного врача.

По ее словам, следует обучить ребенка правилам личной гигиены. "Если ребенок использует маску, важно обучить, как правильно это делать, как часто менять, куда девать после использования, как правильно и когда обрабатывать руки. Все эти гигиенические правила также позволят минимизировать риск заражения детей", - отметила специалист.

Говоря о масочном режиме в школе, Ирина Глинская заметила, что родители все чаще принимают решение в пользу того, чтобы их дети использовали маски. Педагоги контролируют, насколько правильно они это делают. "На мой взгляд как специалиста-эпидемиолога, стоит использовать это шире. Тем не менее решение принимают родители, как будут защищены их дети", - заключила она.

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