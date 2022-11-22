Эксперт: Беларусь решила проблему с отработавшим ядерным топливом заблаговременно

Об этом в ходе международного форума "АТОМЭКСПО-2022" рассказала заместитель генерального директора АО «Техснабэкспорт» Елена Артемова.

Напомним, вчера было подписано Соглашение между правительствами Российской Федерации и Беларуси о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).



- Это сделано заблаговременно, поскольку БелАЭС не так давно начала работу, - отметила Елена Артемова. - И ОЯТ образуется и хранится в приреакторных бассейнах выдержки атомной станции. После этого на рубеже 2030-х годов будет требоваться дальнейшая работа с топливом. К этому сроку мы ориентируемся на создание всей регуляторной, контрактной и логистической цепочки, чтобы ОЯТ было готово к транспортировке в Россию.

Специалист отметила: вопрос о дальнейшей судьбе отработавшего ядерного топлива волнует общественность, регулятора любого из заказчиков "Росатома".

"Росатом" предоставляет своим заказчикам атомную станцию, а значит, обязан ответить на этот вопрос.

Тем не менее, в мире большинство стран придерживается отложенного решения ОЯТ. Его хранят на площадке в течении почти 60 лет в надежде, что в ближайшем будущем появятся новые технологии.

Но если говорить об окончательном решении вопроса, есть несколько вариантов. Так, ряд стран захоранивает отходы в глубоких геологических формациях. По такому пути идут Финляндия, Швеция и т.д.

- Другие, в том числе Беларусь, придерживаются концепции переработки ОЯТ. Суть инновационных подходов переработки, - рассказала Елена Артемова, - в том, что в страну-заказчицу после переработки на российских предприятиях возвращается фактически 10-я часть объемов топлива. Мы проповедуем фракционный поход. И только короткоживущая фракция возвращается в страну-заказчицу. Через 300 лет в результате полураспада эта фракция достигнет активности урановой руды. Хранить такие отходы можно в приповерхностных пунктах хранения.

по материалам СБ