Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Устойчивое развитие

Эксперт: Беларусь решила проблему с отработавшим ядерным топливом заблаговременно

6 0

Эксперт: Беларусь решила проблему с отработавшим ядерным топливом заблаговременно

Об этом в ходе международного форума "АТОМЭКСПО-2022" рассказала заместитель генерального директора АО «Техснабэкспорт» Елена Артемова. 
Напомним, вчера было подписано Соглашение между правительствами Российской Федерации и Беларуси о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

- Это сделано заблаговременно, поскольку БелАЭС не так давно начала работу, - отметила Елена Артемова. - И ОЯТ образуется и хранится в приреакторных бассейнах выдержки атомной станции. После этого на рубеже 2030-х годов будет требоваться дальнейшая работа с топливом. К этому сроку мы ориентируемся на создание всей регуляторной, контрактной и логистической цепочки, чтобы ОЯТ было готово к транспортировке в Россию.
Специалист отметила: вопрос о дальнейшей судьбе отработавшего ядерного топлива волнует общественность, регулятора любого из заказчиков "Росатома". 

"Росатом" предоставляет своим заказчикам атомную станцию, а значит, обязан ответить на этот вопрос.

Тем не менее, в мире большинство стран придерживается отложенного решения ОЯТ. Его хранят на площадке в течении почти 60 лет в надежде, что в ближайшем будущем появятся новые технологии.

Но если говорить об окончательном решении вопроса, есть несколько вариантов. Так, ряд стран захоранивает отходы в глубоких геологических формациях. По такому пути идут Финляндия, Швеция и т.д.

- Другие, в том числе Беларусь, придерживаются концепции  переработки ОЯТ. Суть инновационных подходов переработки, - рассказала Елена Артемова, - в том, что в страну-заказчицу после переработки на российских предприятиях возвращается фактически 10-я часть объемов топлива. Мы проповедуем фракционный поход. И только короткоживущая фракция возвращается в страну-заказчицу. Через 300 лет в результате полураспада эта фракция достигнет активности урановой руды. Хранить такие отходы можно в приповерхностных пунктах хранения.

по материалам СБ

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿