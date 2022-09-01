Экспериментальную и инновационную деятельность в сфере образования ждут изменения с 1 сентября

Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования изложена в новой редакции. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 23 августа 2022 года №276, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определены участники такой деятельности. К ним отнесены разработчики и руководители экспериментальных проектов, разработчики и консультанты инновационных проектов, учреждения образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования, обучающиеся и педагогические работники, участвующие в ней. Также в числе участников Министерство образования, организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования, Национальный институт образования, Академия последипломного образования, Республиканский институт профессионального образования, Республиканский институт высшей школы.

В качестве разработчиков и руководителей экспериментальных проектов, разработчиков и консультантов инновационных проектов выступают педагогические и научные работники учреждений образования, работники иных организаций, специалисты республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования.

Перечень учреждений, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность, ежегодно утверждается Министерством образования. Основанием служат предложения государственных организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования на республиканском уровне.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.