Экспедитор из Бобруйска проиграл деньги магазина в интернет-казино

В Осиповичах расследуется уголовное дело о присвоении имущества, совершенного в крупном размере.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, с конца июля по август 2022 года 30-летний житель Бобруйска, работая экспедитором интернет-магазина, несколько раз присваивал денежные средства, вверенные ему для проведения инкассации.

- Являясь материально-ответственным лицом, мужчина неоднократно изымал из конвертов деньги, которые должен был доставить из филиалов торговых объектов Могилевской и Гомельской областей в банковские учреждения. «Вырученные» таким образом денежные средства он проигрывал в интернет-казино, - отметила Татьяна Старосотникова.

Следователю мужчина рассказал, что рассчитывал выиграть большую сумму денег, чтобы не только вернуть «взятое в долг», но и заработать самому. Своими действиями работник причинил ущерб магазину на сумму 15 тысяч рублей.

Действия 30-летнего жителя Бобруйска квалифицированы по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

По материалам mogilevnews.by.