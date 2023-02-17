Экспедиции историко-патриотического клуба «Виккру» будут работать в Бобруйском районе

На территории Бобруйского района в течение года будут работать поисковые экспедиции областного историко-патриотического клуба «Виккру», сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома.

В марте-декабре 2023 года «Виккру» запланировано проведение на территории района разведывательных экспедиций по сбору информации о неизвестных ранее захоронениях воинов Красной Армии, затонувшей бронетехнике, сбитых советских самолетах и пропавших без вести экипажах в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики проведут проверку архивной информации, встречи с местными старожилами, запишут их воспоминания, сделают фотофиксацию поисковых объектов. На основе полученных сведений будут составлены информационные листы для проведения полевых поисковых работ на местах предполагаемых неизвестных захоронений воинов Красной армии совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил Беларуси.

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