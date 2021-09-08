Экспедиция. Вахта Памяти «Сожский рубеж-2021»

До 15 сентября в Славгородском, Чериковском и Чаусском районах проходит поисковая экспедиция (Вахта Памяти) молодежи на местах боев в годы Великой Отечественной войны.

Организована она Областным центром творчества, Могилевским поисковым клубом «Виккру», 52-м поисковым батальоном Вооруженных Сил Республики Беларусь при поддержке местных райисполкомов.

В экспедиции примут участие около 50 человек – учащихся школ, студентов, работающей молодежи из гг. Могилева, Черикова, Быхова, Чаус, Славгорода, Осипович. Полевые поисковые работы пройдут в районе дд. Бахотец, Грязивец Чаусского и дд. Александровка-1-я, Поповка, Васьковичи Славгородского, г. Черикове, д. Гронов и вдоль шоссе Славгород-Чериков Чериковского районов.

Цель экспедиции – поиск неизвестных захоронений на местах боев в 1941 году 25-го мехкорпуса и др. частей Красной армии, установление судеб пропавших без вести защитников Отечества, увековечение их памяти на Могилевщине и патриотическое воспитание молодых людей.