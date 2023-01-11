Экскурсия для педагогов

Реализуя программу акции «Белорусский союз офицеров для страны патриотов растит», союз офицеров активно сотрудничает со многими общественными организациями и объединениями патриотической направленности, постоянно совершенствует и находит новые формы и методы работы с армейской, учащейся и допризывной молодежью, а также со взрослыми.

В 147-м зенитном ракетном полку по инициативе первичной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров», возглавляемой Почетным ветераном Могилевской области подполковником в отставке Сергеем Богомоловым, в рамках подготовки к празднованию 105-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь прошла встреча учителей ГУО «Бобруйская детская школа искусств» с воинами прославленной части.

В ходе экскурсии и бесед с различными категориями военнослужащих педагоги с нескрываемым интересом ознакомились с их бытом и размещением. При посещении солдатской столовой особенно удивило гостей разнообразие меню. Организации столь калорийного и качественного питания белорусских воинов стало для многих женщин приятным сюрпризом.

Гостьям воинской части в Комнате боевой славы была предоставлена возможность ознакомиться с историей 147-го зенитного ракетного полка, который в этом году отмечает 74-ю годовщину со дня образования. Выступивший перед работниками школы искусств заместитель ветеранской организации и руководитель «первички» ОО «БСО» подполковник в отставке Сергей Богомолов рассказал об основных этапах создания и становления воинской части, традициях зенитчиков, которые были заложены командирами, прошедшими через суровое горнило Великой Отечественной войны. Собранные по крупицам артефакты вызвали многочисленные вопросы, на которые Сергей Ростиславович дал обстоятельные ответы. Для многих гостей стали открытием и отдельные факты боевой истории родного города Бобруйска.

Демонстрация авторского проекта библиотеки воинской части: видеофильма «Помните об ушедших, думайте о живых», - не оставила равнодушным никого, вызвала бурю эмоций, а многие даже не пытались скрыть слезы. Это был пронзительный рассказ о малышах, прошедших через ужасы и страдания детского концлагеря Красный Берег. Напоминание о тех страшных днях еще раз с особой остротой подтвердила важность и своевременность принятия Закона «О геноциде Белорусского народа» и решения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко об объявлении 2023 года «Годом мира и созидания».

Подполковник в отставке Виктор Филонов