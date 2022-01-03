Экскурсия для молодежи прошла в Бобруйской военной комендатуре

Накануне Нового года в Бобруйской военной комендатуре Вооруженных Сил Республики Беларусь для воспитанников ДЮСШ и военно-патриотических клубов «Патриот», «Честь» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» прошла экскурсия: подрастающее поколение ознакомили с бытом военнослужащих, рассказали о деятельности Вооруженных Сил, и, в частности, военной комендатуры.

– Бобруйская военная комендатура является воинской частью, основное предназначение которой – обеспечение правопорядка и поддержание воинской дисциплины в Вооруженных Силах Республики Беларусь. В зону ответственности Бобруйской военной комендатуры входят Могилевская, Гомельская области и Слуцкий гарнизон. Таким образом все воинские части, военные организации и другие структурные подразделения Вооруженных Сил, которые находятся на этой территории, подлежат нашему надзору. Мероприятия по обеспечению правопорядка и поддержанию воинской дисциплины проводятся как в этих воинских частях, так и в местах, выполнения ими боевых задач, – рассказал военный комендант майор Валерий Алексеев.

В штате Бобруйской военной комендатуры 47 человек. В ее состав входят следующие подразделения:

отделение дознания и розыска военнослужащих;

военная автомобильная инспекция;

отделение (обеспечение правопорядка и поддержания воинской дисциплины);

патрульный взвод;

группа «Специальная».

– Я считаю военнослужащих гордостью нашей страны. С учетом нашей достаточно небольшой численности могу сказать, что задачи, возлагаемые на нашу организацию, выполняются в полном объеме и, несмотря на большую территорию, ни один из наших уголков зон ответственности не остается без должного внимания. Сегодня мы провели мероприятие с целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения вместе с объединениями «Патриот» и «Честь», воспитанниками ДЮСШ. Мы ознакомили будущих защитников Родины с бытом военнослужащих, расшили их знания о деятельности Вооруженных Сил, в частности, военной комендатуры, сформировали правильное понимание места и роли Вооруженных Сил в Республике Беларусь, – поделился Валерий Викторович. – Эмоции, которые получили ребята, ярко описаны на фотографиях фоторепортажа. Основной акцент при проведении мероприятия мы делали на практическую составляющую. Каждому из наших гостей была предоставлена возможность прикоснуться к вооружению, к военной и специальной технике, увидеть практическое применение сил и средств, находящихся на вооружении Бобруйской военной комендатуры. Дети остались довольны – и это главное.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.