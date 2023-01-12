Иногда, проходя по городу, задержишь взгляд на здании с причудливой лепниной или на старинном домике и бежишь дальше по своим делам. Некогда многим из нас остановиться и «со вкусом» рассмотреть знакомые силуэты архитектуры, заглянуть в колоритные дворики, прочитать больше о человеке, которому установлен памятник, сфотографироваться со знаменитой скульптурой Бобра Самуиловича. Вроде такое все близкое, а в действительности, оказывается, такое далекое… А ведь можно выбрать свободный день (и даже не один!) в хорошую погоду и пройтись по Бобруйску просто так. Никуда не торопясь, устроить экскурсию для себя, узнавать родной город с неожиданных сторон. Одна из победителей городского конкурса социально значимых проектов и молодежных инициатив, городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси» Анастасия Холодова предложила нескучный формат знакомства с особенностями, символами и традициями нашего города. Ее экскурсионно-­туристический проект – квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск!». Сама идея интерактивного путеводителя в виде книжки не нова, но вот исполнение и наполнение квестбука уникальны. Автор вкладывает в содержание фантазию, художественные способности, собственный выбор достопримечательностей и интересных фактов, подборку заданий. Поэтому два одинаковых квестбука встретить невозможно, ведь каждый город (как, впрочем, и взгляд создателя проекта) единственный и неповторимый. Анастасия Викторовна работает ­педагогом-организатором в Бобруйском технологическом колледже. Когда она разработала квестбук, первыми «испытателями» стали учащиеся. В сентябре 2022-го иногородние ребята, приехавшие на учебу в колледж, с квестбуком в руках и в компании автора-педагога отправились в ознакомительное путешествие по Бобруйску. Как и было обещано на первых страницах занимательного путеводителя, они без помощи гида смогли увидеть «самые атмосферные, значимые и нескучные места города», узнать информацию о достопримечательностях и заодно выполнить игровые задания. – Мой квестбук сочетает элементы творческого блокнота, экскурсии и квеста с заданиями (отгадать загадку, рассмотреть здание, добавить надписи и другое). Я видела, что для ребят это было ново, необычно, весело. Один из ярких моментов знакомства с нашим городом – гостиница «Бобруйск», где на этажах сохранились с советского времени замечательные скульптуры. Слыша позитивные отзывы от нашей молодежи, я понимала, что со своим проектом двигаюсь в правильном направлении, – рассказывает о разработанном квестбуке Анастасия Холодова. – После пробной экскурсии и советов коллег внесла немного дополнений в путеводитель. Теперь, думаю, прогулка по Бобруйску с квестбуком будет интересна взрослым и детям, как местным жителям, так и приезжим гостям, туристам. Можно знакомиться с городом одному, семьей или в компании друзей. Среди достопримечательностей, которые вошли в квестбук, выбирала самые известные, которые мы, жители, видим каждый день, но не всегда знаем об их истории. Есть и несколько тех, что не на слуху, но которые хочется показать гостям, чтобы внести новые идеи и «фишки» в маршрут. Квестбук издан в черно-белом варианте, поэтому можно раскрасить картинки с достопримечательностями (творческое задание для детей), взрослым – написать отзыв и впечатления, наполнить фотографиями на память о прогулке по Бобруйску. Взяв в руки квестбук, нужно просканировать QR-код, где составлен маршрут, и можно отправляться в путь. По задумке автора пешеходная экскурсия охватывает 14 городских местечек с выполнением 26 заданий, рассчитана на 1,5-2 часа и расстояние 3,5 км. Кстати, придерживаться заданного туристического маршрута совсем не обязательно. В том и прелесть, что с помощью этой небольшой книжечки каждый может составить удобный путь для индивидуальной экскурсии, выбрав наиболее привлекательные для себя места.

Квестбук «Знакомьтесь, Бобруйск!» вышел пока лишь небольшим пробным тиражом. В январе Анастасия Холодова будет презентовать проект в Могилеве на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». В дальнейших планах автора – развивать экскурсионно-­туристическое направление и реализовать бизнес-идею по продаже квестбука бобруйчанам и гостям города. К слову, это уже второй достойный внимания проект Анастасии Викторовны. Ранее она подготовила краеведческий «Улица моего города», в котором систематизированы и собраны по отдельным категориям все бобруйские улицы: краткая их история, чем известны, портреты и заслуги людей, чьи имена они носят, другая познавательная информация. Свободное время Анастасия посвящает путешествиям. Несколько лет назад это были страны Европы (Германия, Нидерланды, Франция), а в последнее время девушка открыла для себя Россию и Беларусь. – Этим летом я отдыхала в Анапе Краснодарского края. Самый впечатляющий момент – увидеть цветущий лотос и кипарисы. У нас в Беларуси уникальные, красивые места, города, о которых многие и не знают, – говорит Анастасия. – Очень впечатлили усадьба Огинского в Залесье, Гервяты. В интерактивном парке истории «Сула» была в разные периоды, каждый раз открываю что-то новое. И это так здорово! В Дукоре – чудесное место недалеко от Минска – можно посмотреть перевернутый дом, узнать о ремеслах. В нашей стране очень много интересного и самобытного. Всем советую путешествовать, чтобы испытывать незабываемые эмоции, удивляться, радоваться и расширять кругозор. А начните, пожалуй, с родного Бобруйска.

Маргарита Бушуева, фото предоставлены Анастасией Холодовой.