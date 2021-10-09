Экскурсию на узел почтовой связи провели для бобруйских школьников

Накануне Всемирного дня почты, который отмечается 9 октября, шестиклассники из средней школы №1 побывали на экскурсии в Бобруйском региональном узле почтовой связи. Работники почты организовали интересное и познавательное мероприятие.

Вначале ребята ознакомились, как работает почтомат, и получили посылку с подарками. На почтовом уроке «Поздравим маму с почтой!» школьники подписали открытки для своего самого близкого человека на земле к предстоящему Дню матери и научились правильно заполнять адреса на конвертах. О передвижениях корреспонденции от отправителя до адресата детям рассказали на участке обработки, сортировки и доставки почтовых отправлений.