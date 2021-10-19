Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщает "МИР24".

Пауэлл был вакцинирован, однако преклонный возраст и сопутствующие заболевания стали препятствием для выздоровления.

Пауэлл занимал должность госсекретаря США в 2001-2005 годы – во время президентства Джорджа Буша – младшего.

С 2001 по 2005 год Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего и стал первым афроамериканцем, возглавившим американское внешнеполитическое ведомство. Он был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению американской армии в Ирак.

На заседании Совбеза ООН в феврале 2003 года Пауэлл демонстрировал пробирку с "бациллами сибирской язвы". Так, американцы намеревались добиться санкции на проведение военной операции в Ираке. Никакого оружия массового поражения на территории страны так и не нашли.

https://www.belta.by/world/view/eks-gossekretar-ssha-kolin-pauell-umer-ot-covid-19-465116-2021/