Экономист: страны Ближнего Востока открывают широкие перспективы белорусским экспортерам

Страны Ближнего Востока открывают широкие перспективы белорусским экспортерам, заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором экономики зарубежных стран Института экономики Национальной академии наук Беларуси Павел Шведко, комментируя итоги визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в ОАЭ.

Страны Ближнего Востока являются неотъемлемой частью стремительно развивающегося азиатского рынка, который становится глобальным экономическим центром. "Этот рынок располагает обширными и разнообразными запасами ресурсов, огромным торговым потенциалом и стратегическими возможностями для дальнейшего роста. Это открывает широкие перспективы для белорусских экспортеров", - сказал Павел Шведко.

Несмотря на небольшую емкость рынка, ОАЭ предлагают всем заинтересованным белорусским компаниям перспективы для сотрудничества в добывающей отрасли, энергетике, строительстве, обороне и обеспечении безопасности, здравоохранении, транспорте. "Из-за отсутствия надлежащих условий для ведения сельского хозяйства 70% от всех потребностей в продовольствии удовлетворяется за счет импорта. ОАЭ тратят значительные средства на продукты питания. Рост доходов населения в сочетании с высокой зависимостью от импорта открывает большие возможности для белорусских поставщиков продуктов питания и напитков, особенно в секторе высококачественных обработанных пищевых продуктов. Наиболее востребованными категориями продовольственных товаров считаются охлажденные и готовые к употреблению продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, полуфабрикаты, консервированные и замороженные продукты, безалкогольные напитки и ароматизированная вода. Из-за дефицита пресной воды в регионе ОАЭ входит в число крупнейших потребителей бутилированной питьевой воды", - рассказал Павел Шведко.

Особый спрос предъявляется на системы видеонаблюдения, инфракрасные и тепловые камеры, системы речевого и аварийного оповещения, мультисенсорные камеры, системы управления идентификацией, охранные патрульные роботы и беспилотники, радарные системы, оборудование для обеспечения противопожарной безопасности, устройства для контроля периметра и контроля доступа.

По словам эксперта, в связи с либеральными торговыми режимами и развитой транспортно-логистической инфраструктурой ОАЭ значительная доля ввозимой продукции в дальнейшем реэкспортируется в страны Азии и Африки. "Многие импортеры в Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте приобретают товары через ОАЭ, так как объемы заказов из этих стран зачастую меньше минимальных требуемых поставщиками. Таким образом, контейнерные грузы, отправленные в ОАЭ, могут быть разбиты на меньшие партии для транспортировки в другие страны", - заключил экономист.