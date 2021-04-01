Экономический суд признал недостаточной работу управляющих по реализации плана санации предприятий в Бобруйске и Быхове

Судья экономического суда Могилевской области Андрей Половцев в ходе выездных судебных заседаний посетил два предприятия - ОАО «Беларусьрезинотехника» в Бобруйске и ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» в Быхове, которые находятся в процедуре санации. Судья заслушал отчеты антикризисных управляющих о ходе этой процедуры.

На бобруйском предприятии, отмечается в информации суда, за текущий период отсутствует задолженность по зарплате, разработан и выполняется план мероприятий по снижению производственных затрат. Среди сложностей, не позволяющих обеспечить полноценное и прибыльное функционирование, управляющий назвал повышение тарифов на электроэнергию и подогрев воды, невозможность стопроцентной загрузки производственных мощностей в связи с недостаточным количеством заказов. В то же время «Беларусьрезинотехнике» удалось выйти на прогнозные показатели по внешнеэкономической деятельности, в том числе по экспорту продукции, сохранить положительное сальдо внутреннего товарооборота. Коммерческой службой ведется активная работа по продвижению продукции на зарубежных рынках.

Отсутствует задолженность по зарплате и на Быховском консервно-овощесушильном заводе. За 10 месяцев прошлого года получена чистая прибыль в размере 2,3 миллиона рублей. По мнению управляющего, обеспечить полноценное и прибыльное функционирование предприятия не позволяют кадровые проблемы, нежелание поставщиков давальческого сырья поддерживать коммерческие отношения с субъектом, находящимся в процедуре банкротства, невозможность стопроцентной загрузки производственных мощностей в связи с отсутствием достаточного количества заказов и необходимого количества сырья.

По итогам выездных судебных заседаний работа управляющих по реализации плана санации двух предприятий признана недостаточной. Суд обязал их принять исчерпывающие меры для безусловного выполнения плана санации, среди которых обеспечение полной загрузки производственных площадей, активизация работы по реализации готовой продукции, хранящейся на складах, и по реализации неиспользуемого в производственно-хозяйственной деятельности имущества должника.