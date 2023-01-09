«Экономические, научные, гуманитарные». Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Программы Союзного государства сокращать ни в коем случае нельзя, их финансирование надо увеличивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Хорошо, что у нас этот год начинается с данного мероприятия. Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал Александр Лукашенко.

При этом главными вопросами в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ, подчеркнул глава государства. "Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - отметил Президент.

По материалам belta.by.