Пресс-конференция на тему "Экологический туризм: перспективные направления для развития" состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 ноября в 11.00.

Для развития экологического туризма в Беларуси реализуются мероприятия по расширению и обустройству инфраструктуры, созданию или обновлению зеленых маршрутов и экологических троп. В туристические маршруты, а также на объектах экотуризма внедряются технологии дополненной и виртуальной реальности. Особенное внимание уделяется экологическому просвещению, а также возможностям развития инклюзивного экологического туризма.

Также значительный сегмент занимает охотничий туризм. При этом охотничьи хозяйства белорусами и зарубежными гостями востребованы не только для охоты, но и как гостиничные комплексы для активного отдыха на природе.

Подробнее о направлениях развития экологического туризма расскажут участники пресс-конференции.

По материалам belta.by.