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Фотофакт

Экологический городок строят в Кричеве

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Экологический городок строят в Кричеве

Экологический городок  строят на берегу озера Молодежного  в Кричеве. Сейчас специалисты обустраивают здесь кострища, ведется строительство смотровой площадки. А ранее были установлены контейнеры для мусора,  беседки для отдыха, проведено освещение.  Отдохнуть здесь бесплатно могут жители и гости города.

— Это подарок Кричеву от лесничеств, которые работают на ветровалах района.  Сейчас в экологическом городке продолжаются  дальнейшие работы по благоустройству, но отдыхать уже можно, - уточнил председатель Кричевского  райисполкома Андрей Седуков.

mogilevnews

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