Экологический городок строят в Кричеве
13 0
Экологический городок строят на берегу озера Молодежного в Кричеве. Сейчас специалисты обустраивают здесь кострища, ведется строительство смотровой площадки. А ранее были установлены контейнеры для мусора, беседки для отдыха, проведено освещение. Отдохнуть здесь бесплатно могут жители и гости города.
— Это подарок Кричеву от лесничеств, которые работают на ветровалах района. Сейчас в экологическом городке продолжаются дальнейшие работы по благоустройству, но отдыхать уже можно, - уточнил председатель Кричевского райисполкома Андрей Седуков.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Экологический городок строят в Кричеве
-
Белорусские ученые представили первый спортивный электромобиль
-
В Беларуси произвели первый килограмм сахара из свеклы нового урожая
-
В теплице у бобруйчанина вырос необычный помидор
-
Движение транспорта около кольцевой развязки затруднено. На Минской продолжают ремонт дороги