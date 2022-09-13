Экологический городок строят в Кричеве

Экологический городок строят на берегу озера Молодежного в Кричеве. Сейчас специалисты обустраивают здесь кострища, ведется строительство смотровой площадки. А ранее были установлены контейнеры для мусора, беседки для отдыха, проведено освещение. Отдохнуть здесь бесплатно могут жители и гости города.

— Это подарок Кричеву от лесничеств, которые работают на ветровалах района. Сейчас в экологическом городке продолжаются дальнейшие работы по благоустройству, но отдыхать уже можно, - уточнил председатель Кричевского райисполкома Андрей Седуков.

mogilevnews