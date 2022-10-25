Экологический форум «Человек и Творение» завершил свою работу в Бобруйске

22 и 23 октября 2022 г. на базе Духовно-Просветительского центра Бобруйской епархии «Дружба», проходил экологический форум «Человек и Творение», организованный отделом по работе с молодежью Бобруйской епархии.

Участниками стали около 20 молодых людей из храмов г. Бобруйска. Особо активное участие принимал экологический центр при воскресной школе Елизаветинского храма «Божья коровка» во главе с Юлией Прилищ, профессиональным экологом.

В первый день работы прошла презентация выставки «Человек и творение», которую провел руководитель программы «Церковь и охрана окружающей среды» Сергей Юшкевич.

Далее лекцию об отходах и экологические игры провела волонтер из Минска Елена Францкевич. Кульминацией форума была ночная Божественная Литургия, на который участники смогли особо помолиться о творении и поучаствовать в таинстве Евхаристии.

В воскресенье была презентация проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», которую провела куратор проекта в Бобруйске Юлия Прилищ.

Юные экологи из экоцентра Елизаветинского храма подготовили рассказ об опасностях увлечения модной одеждой и дали советы как одеваться экологично. Традиционно участники совершили прогулку по лесу и убрали мусор.

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