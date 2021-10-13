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Экологи раскритиковали Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще

belta.by 19 0

Экологи раскритиковали Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще

Польские активисты-экологи раскритиковали возобновление вырубки деревьев в заповедной Беловежской пуще - девственных лесах на границе Польши и Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

"Эти работы разрушают природу леса и нарушают действующее законодательство", - говорится в совместном заявлении, обнародованном польским филиалом "Гринпис" и экологической организацией Wild Poland.

Агентство лесного хозяйства Польши на своем веб-сайте подтвердило: ведутся работы по "сохранению леса". Экологи утверждают, что эти работы не имеют ничего общего с защитой природы, и призывают незамедлительно прекратить их.

Варшава начала вырубку леса в 2016 году, объяснив это распространением жука-короеда. Европейский суд в Люксембурге еще в 2018 году постановил, что уничтожение леса в Беловежской пуще противоречит законодательству ЕС об охране окружающей среды.

Еврокомиссия в начале 2021 года призвала Варшаву соблюдать решение суда. По мнению Брюсселя, некоторые районы Беловежской пущи являются "зоной общего значения" из-за распространенных там редких видов животных и растений. Беловежская пуща занимает площадь более 150 тыс. га. Некоторые ее районы объявлены объектами всемирного природного наследия и биосферным заповедником. Посетителям там разрешено передвигаться лишь по установленным маршрутам.

 belta.by

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