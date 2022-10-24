Экоактивисты облили картину Моне «Стога сена» картофельным пюре
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Протесты в Европе все чаще принимают необычные формы. Очередное покушение на шедевр живописи произошло в Германии.
В Потсдамском музее Барберини экологические активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена». Стоимость полотна – 110 миллионов долларов. Таким скандально-вандальным образом они пытались привлечь внимание к проблемам климата.
Такие акции в Европе в последнее время проходят регулярно.
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