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Экоактивисты облили картину Моне «Стога сена» картофельным пюре

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Экоактивисты облили картину Моне «Стога сена» картофельным пюре

Протесты в Европе все чаще принимают необычные формы. Очередное покушение на шедевр живописи произошло в Германии. 

В Потсдамском музее Барберини экологические активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена». Стоимость полотна – 110 миллионов долларов. Таким скандально-вандальным образом они пытались привлечь внимание к проблемам климата.

Такие акции в Европе в последнее время проходят регулярно.

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