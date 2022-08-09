Эко-этно-фестиваль «Песни о криницах» пройдет в Славгородском районе 13 августа. Праздничное открытие запланировано на 13.00.

Главной площадкой мероприятия станет святой источник «Голубая криница» в урочище Клины, куда съезжаются тысячи верующих и паломников из Беларуси, России и других стран.

Во время эко-этно-фестиваля запланировано выступление индивидуальных исполнителей и коллективов художественной самодеятельности.

Также в программе мероприятия ярмарка «Медовый спас», в рамках которой состоится выставка-продажа сувенирной продукции, изготовленной народными мастерами и умельцами из регионов Могилевской области и других областей Республики Беларусь «Творчая мазаіка роднага краю», выставка-продажа продукции мастеров-сыроваров «Сырныя прысмакі - усім да смака», презентация выставочной экспозиции «Адна зямля – адзiны лёс». Запланирована работа выставки детских рисунков «Краявiды маёй Радзiмы».

Традиционный фестиваль проведет презентацию туристического потенциала Славгородского района «Славгородчина туристическая».

mogilevnews.by