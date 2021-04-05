С сегодняшнего дня экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ, прилегающих к проезжей части. Мероприятия проходят в рамках профилактической акции "Берегите детей!". Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С началом новой учебной четверти на протяжении недели с 7.30 до 8.30 экипажи дорожной милиции несут службу возле школ. Внимание милиционеров приковано не только к пешеходам-школьникам, но и к автомобилистам. Инспекторы проверяют, соблюдают ли водители правила проезда пешеходных переходов, а также правила перевозки пассажиров. В первую очередь они обращают внимание на то, находится ли ребенок в специальном удерживающем устройстве, как это требуют ПДД", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, в средних учебных заведениях сотрудники ГАИ проведут дополнительные занятия по безопасному поведению на дороге.

Дежурство возле средних школ и гимназий продлится до 9 апреля.