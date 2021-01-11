Экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ, прилегающих к проезжей части. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"С началом новой учебной четверти в средних учебных заведениях сотрудники столичной ГАИ напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. С сегодняшнего дня перед началом занятий экипажи дорожной милиции дежурят на пешеходных переходах вблизи школ, прилегающих к проезжей части. Внимание милиционеров приковано не только к пешеходам-школьникам, но и к автомобилистам", - рассказала Татьяна Сподабаева.

По ее словам, период окончания школьных каникул и начало учебного процесса традиционно характеризуется наличием ряда угроз обеспечения безопасности детей на дороге. "Одним из основных рисков является увеличение интенсивности движения транспорта вблизи школ перед началом занятий и по их окончании, обусловленное активным использованием родителями личных автомобилей. Кроме того, за время каникул дети в той или иной мере утрачивают навыки безопасного поведения на дороге. Зачастую при таких условиях и возникают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Поэтому подобные мероприятия, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции, направлены на минимизацию аварийных ситуаций", - отметила старший инспектор.

Ежедневно на протяжении недели милиционеры будут проверять, соблюдают ли автомобилисты правила проезда пешеходных переходов, а также правила перевозки пассажиров. В первую очередь они обратят внимание на то, находится ли ребенок в специально удерживающем устройстве, как это требуют ПДД. Кроме того, в школах пройдут дополнительные занятия по безопасному поведению на дороге.