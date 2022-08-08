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Экипаж Андрея и Сергея Дроздов из Кировского района первым на Могилевщине покорил новый рубеж по намолотам

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Экипаж Андрея и Сергея Дроздов из Кировского района первым на Могилевщине покорил новый рубеж по намолотам

Буквально неделю назад председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, руководство района поздравляли в поле двоюродных братьев Дроздов с первой тысячей тонн намолоченного зерна – заветным результатом, которого они добились первыми среди хлеборобов Приднепровского края. И вот – новая победа!

Слова поздравлений и пожеланий новых достижений на жатве Андрею и Сергею высказали председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Анатолий Ланкуть, председатель Кировского райисполкома Галина Слабодникова, директор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Александр Багель, руководители областной и районной организаций профсоюза работников АПК Алексей Рымша, Виктор Ставер и ОО «БРСМ» – Александр Саксонов и Наталья Валынцева. Лидерам жатвы были вручены Благодарственные письма и подарки.

Молодежный экипаж, по уверенным словам Андрея и Сергея Дроздов, готов к покорению новых высот на уборочной страде. Удачи им и хорошей погоды!

kirovsk.gov.by

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