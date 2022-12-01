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Екатерина Литвак: «Израиль ценит многолетнее сотрудничество наших стран по сохранению памяти о Холокосте»

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Екатерина Литвак: «Израиль ценит многолетнее сотрудничество наших стран по сохранению памяти о Холокосте»

Екатерина Литвак, директор Израильского Культурного Центра «Натив», Первый секретарь посольства Государства Израиль в Республике Беларусь:

– По официальным данным «Яд Вашем» на сегодняшний день в Беларуси Праведниками народов мира признаны 676 человек. Этот список неполон – каждый год мы узнаем новые имена. И подвиг этот не имеет срока давности. Спасенные евреи и их потомки продолжают предоставлять свидетельства и ходатайствовать в «Яд Вашем» о награждении своих спасителей. Многих праведников уже нет в живых, но они заслужили, чтобы добрая память о них сохранилась навсегда.

Государство Израиль ценит многолетнее сотрудничество между нашими странами по сохранению памяти о Холокосте. Мы никогда не забудем, как во время войны белорусы героически помогали  евреям, спасали их от смерти, рискуя собственными жизнями. Эти люди – пример мужества и отваги, человечности и сострадания. Низкий поклон!

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