Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт объяснила, почему Александр Лукашенко, находясь в ковидном отделении, приподнял маску. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь ответила на вопрос, почему Александр Лукашенко не всегда носит маску.

Она отметила, что, естественно, люди, окружающие Президента, волнуются за него, ведь здоровье главы государства чрезвычайно важно. "И мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы глава государства как-то поберег себя. В больнице, наверное, у нас есть чуть ли не единственная возможность где-то попросить его настойчиво беречься, действовать аккуратно".

"И министр здравоохранения, и главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво Президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть эти самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели: в ковидном отделении Президент немножко приподнял всего лишь эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны накануне: все должно быть добровольно, - сказала Наталья Эйсмонт. - Мы попросили настойчиво. Президент сделал так, как посчитал нужным. И по маскам, и по вакцинации, и по всем сопутствующим ковиду вещам глава государства придерживается этого принципа и всем нам его диктует - принцип добровольности".

Как сообщалось БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко провел масштабное совещание по эпидситуации в стране, а 20 октября побывал Минской областной клинической больнице, где лечат пациентов с COVID-19. Он также посетил РНПЦ, работающее по профилю онкологии, ведь коронавирус и борьба с ним не отменяют необходимость своевременной помощи при других заболеваниях.

Известно также, что Александр Лукашенко продолжит посещать больницы, где идет лечение коронавирусных пациентов. "Я могу проанонсировать дальнейшую работу Президента по этой теме. Он будет посещать больницы. Президент интересовался, интересуется и будет интересоваться этим вопросом", - отметила его пресс-секретарь.

Она также подтвердила, что за время пандемии формат президентских посещений и мероприятий не менялся: "Конечно, ни формат, ни стиль работы, ни график в течение этих практически двух лет, которые мы живем с коронавирусом, глава государства не меняет. Как советует не менять свой уклад жизни всем нам. Видели вы и сегодняшнее посещение. Президент близко общался с пациентами, расспрашивал, интересовался подробностями. Конечно, контакт этот был максимально близким".