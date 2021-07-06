Эхо войны. Что делать при обнаружении взрывоопасных предметов?

Прошло 76 лет как закончилась Великая Отечественная война. Несмотря на такой большой срок эхо воны раздается в нашей жизни в виде не разорвавшихся боеприпасов. Чтобы эти боеприпасы не оборвали чью-то жизнь, в штате войсковой части 5527 имеется саперно-пиротехническая группа в составе 6 человек и двух помощников: немецкой овчарки Хакер и русского кокер-спаниеля Аксай. Руководит этими смелыми ребятами старший лейтенант Артур Сеутер. Одной из задач группы является обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиационных боеприпасов, других неразорвавшихся боеприпасов. Группа создана в 1998 году и обслуживает зону ответственности, в которую входят девять районов: Бобруйский, Осиповичский, Кличевский, Кировский и Глусский, Могилевской области, а также Октябрьский, Жлобинский, Светлогорский и Рогачевский Гомельской области. По итогам первого полугодия 2021 года только в городе Бобруйске и Бобруйском районе группой уничтожено: 12 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина, 3 гранаты, 4 инженерных мины, 6 авиационных бомб и 2 артиллерийских взрывателя. За этими цифрами стоит опасный и тяжелый труд саперов войсковой части 5527.

Во избежание несчастных случаев, военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов очередной раз доводит порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, взрывного устройства или внешне схожих с ним предметов:

Немедленно сообщить о находке по телефонам:

77-33-02 – военный комиссариат

101, 72-49-13 – дежурная служба ГРО ЧС

102, 78-28-45 – УВД Бобруйского горисполкома

43-52-81 – Бобруйский РОВД