Египетские таможенники задержали британского робота

Египетские таможенники задержали робота Ai-Da, созданного британцем Эйданом Меллером. Аппарат должен был стать частью выставки Forever is Now, которая проходит у подножья пирамиды в Гизе, сообщает "МИР24".

Робота не пропустили, потому что он показался очень подозрительным. Так, недовольство пограничников вызвали вмонтированные в глаза Ai-Da камеры и модем, расположенный в корпусе.

Таможенники потребовали вынуть из робота камеры и модем. Однако Меллер отказался это делать. В результате полиция арестовала робота на 10 дней. В эту ситуацию вмешался посол Великобритании в Египте. После чего робота вызволили и вернули хозяину.