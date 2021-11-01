Египетские таможенники задержали британского робота
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Египетские таможенники задержали робота Ai-Da, созданного британцем Эйданом Меллером. Аппарат должен был стать частью выставки Forever is Now, которая проходит у подножья пирамиды в Гизе, сообщает "МИР24".
Робота не пропустили, потому что он показался очень подозрительным. Так, недовольство пограничников вызвали вмонтированные в глаза Ai-Da камеры и модем, расположенный в корпусе.
Таможенники потребовали вынуть из робота камеры и модем. Однако Меллер отказался это делать. В результате полиция арестовала робота на 10 дней. В эту ситуацию вмешался посол Великобритании в Египте. После чего робота вызволили и вернули хозяину.
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