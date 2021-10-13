Эффективность “Спутника Лайт” против дельта-штамма составила 70%

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") против дельта-штамма (наиболее распространенный вариант коронавируса в РФ) составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации.

Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, сообщает ТАСС.

"Согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", - сообщает РФПИ.

Отмечается, что соответствующая статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на этой неделе.

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