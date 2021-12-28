Эффективность деятельности аграриев Глусского района на контроле

Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контрольных мероприятий в агропромышленном комплексе Глусского района. Отмечено, что развитие АПК для Глусского района является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона и ему должно уделяться более пристальное внимание.

Принимаемые органами управления меры по повышению эффективности функционирования этой отрасли недостаточны, не все целевые ориентиры работы достигнуты, в том числе намеченные Госпрограммой развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. По ряду количественных и качественных показателей аграрии района значительно уступают иным регионам, имеют место негативные тенденции в экономике сельхозпредприятий.

В числе причин, способствовавших такому положению дел, проблемы кадрового обеспечения, несоблюдение технологических требований в растениеводстве и животноводстве, иные.

Выполнение внесенных коллегией предложений взято на контроль.