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Эффективность деятельности аграриев Бобруйского района — на контроле

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Эффективность деятельности аграриев Бобруйского района — на контроле

Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контрольных мероприятий в агропромышленном комплексе Бобруйского района. Отмечено, что развитие АПК для этого региона является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития.

Принимаемые органами управления меры по повышению эффективности функционирования этой отрасли недостаточны, не все целевые ориентиры и показатели работы достигнуты.

При относительном улучшении отдельных показателей по некоторым из них наблюдаются негативные тенденции, либо полученный результат не соответствует требованиям Главы государства. В деятельности сельскохозорганизаций имеются системные упущения и нарушения, не задействованы все резервы повышения эффективности их работы.

Материалы коллегии для принятия мер направлены заинтересованным, их реализация находится на контроле Комитета.

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