Единый госрегистр недвижимого имущества содержит сведения о 8,8 млн объектов

Единый государственный регистр недвижимого имущества на начало 2023 года содержит сведения о 8,8 млн объектов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В едином государственном регистре недвижимого имущества на начало 2023 года содержатся сведения о 8,8 млн объектов. Количество земельных участков увеличилось почти на 117 тыс., капитальных строений - на 57 тыс., изолированных помещений - на 56 тыс., - рассказал Дмитрий Матусевич. - Процент охвата территории зарегистрированными земельными участками за год увеличился на 1,6 процентного пункта и на конец года составляет 88,9%. В течение года из регистра предоставлена информация в отношении 33,9 млн субъектов и объектов, что на 480 тыс. больше по сравнению с 2021 годом".

В прошлом году осуществлена доработка программного комплекса реестра характеристик недвижимого имущества и автоматизации работ по его технической инвентаризации. С 1 января 2023 года формирование и ведение инвентарных дел осуществляется в электронном виде.

Кроме того, в 2022 году реализован дистанционный доступ к данным реестра характеристик недвижимого имущества посредством специального веб-ресурса.

В реестр адресов за отчетный период внесено 353 тыс. записей, в том числе присвоено более 81 тыс. адресов гаражам. На конец года в нем содержится 7,1 млн адресов.