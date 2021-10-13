Единый экзамен, совмещенный с ЦТ, планируется ввести в школах с 2023 года

Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года. Такое решение принято по итогам совещания у Президента Беларуси, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко. Об этом передает БЕЛТА.

"Обсуждали очень долго введение единого экзамена, совмещенного с централизованным тестированием. Прорабатывали все возможные подходы. В целом, когда на диалоговых площадках обсуждали эту тему, то нашли нормальное понимание и поддержку со стороны педобщественности, и на Республиканском педсовете эта поддержка высказывалась соответствующим образом. Мы в этом направлении двигаемся, - рассказал министр. - Долго спорили: будем вводить это с 2022 года или с 2023-го. И пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы".

Вместе с тем, отметил Игорь Карпенко, пока еще не пришли к единому выводу, будут ли дополнительно в школе устные экзамены, о которых велась речь. "Мы выходим на белорусский или русский язык по выбору и математику - это будут обязательные единые экзамены в виде централизованного тестирования в пунктах ЦТ. С выдачей сертификата и с выставлением среднего балла в аттестат между годовой оценкой и оценкой, полученной на этом тестировании, - заявил министр. - Но возник вопрос: будем ли мы, допустим, проводить (в школе. - Прим. БЕЛТА) устный экзамен по иностранному языку. Возник вопрос, что, может быть, надо оставить историю Беларуси - сдавать после 11-го класса. Пока этот вопрос обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы расставим точки над "i".