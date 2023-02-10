Единый день приема избирателей состоится 16 февраля

16 февраля 2023 года с 16.00 до 18.00 депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Могилевского областного и Бобруйского городского Советов депутатов проведут прием жителей Бобруйска

Места проведения:

Администрация Первомайского района г.Бобруйска - каб 201 (ул. Ульяновская, 54/24) – Широкая Вера Владимировна – депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь; депутаты городского Совета депутатов: Кизимова Наталия Владимировна; Казакова Наталья Адамовна

Первомайская районная организация г. Бобруйска РОО «Белая Русь» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 25) – депутаты городского Совета депутатов: – Прыемко Светлана Николаевна; Загришев Владимир Владимирович; Чеботарев Сергей Юрьевич

ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска» (ул. Горелика, 72) – Гацко Владимир Владимирович – депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь; Стельмак Владимир Васильевич – депутат Могилевского областного Совета депутатов

ГУО «Средняя школа № 31 г. Бобруйска» (б-р. Приберезинский, 29) – Вайсера Светлана Ивановна – депутат Могилевского областного Совета депутатов; Тихоновская Татьяна Владимировна – депутат городского Совета депутатов

Администрация Ленинского района г.Бобруйска - каб 200 (ул. Советская, 78) – Рынейская Ирина Николаевна – депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь; Бельский Павел Дмитриевич – депутат Могилевского областного Совета депутатов; Максимова Валентина Васильевна – депутат городского Совета депутатов

Ленинская районная организация г. Бобруйска РОО «Белая Русь» (ул. Минская, 20) – Бобцов Александр Михайлович – депутат Могилевского областного Совета депутатов; депутаты городского Совета депутатов: Болбас Олег Викторович; Шерснев Павел Иванович

ЖЭУ № 4 (ул. Ковзана, 5) депутаты городского Совета депутатов: – Желудов Михаил Викторович – председатель Бобруйского городского Совета депутатов; Свиридов Владимир Вячеславович

ЖЭУ № 1 (ул. Горького, 41, подъезд 11) – Каранкевич Ирина Викторовна – депутат Могилевского областного Совета депутатов; депутаты городского Совета депутатов: Баранчук Василий Анатольевич; Карпицкая Светлана Николаевна.

Предварительная запись и справочная информация по телефону 68 00 13