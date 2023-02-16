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Фотофакт

Единый день приема избирателей прошел в Жилищно-эксплуатационном участке №4

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Единый день приема избирателей прошел в Жилищно-эксплуатационном участке №4

– Единый день приема избирателей проходит в Бобруйске впервые. Такую форму взаимодействия предложил председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Викторович Желудов, чтобы объединить депутатов всех уровней и полноценно ответить на вопросы избирателей, – рассказала нам Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. – Я считаю, что такие дни приема должны стать частью работы депутатов всех уровней, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

/Будет дополнено и обновлено/.

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