Единый день приема избирателей прошел в Жилищно-эксплуатационном участке №4
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– Единый день приема избирателей проходит в Бобруйске впервые. Такую форму взаимодействия предложил председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Викторович Желудов, чтобы объединить депутатов всех уровней и полноценно ответить на вопросы избирателей, – рассказала нам Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. – Я считаю, что такие дни приема должны стать частью работы депутатов всех уровней, чтобы помочь как можно большему количеству людей.
/Будет дополнено и обновлено/.
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