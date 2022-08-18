Единый день информирования прошел в Бобруйске

Ставшие традиционными встречи с трудовыми коллективами в рамках Единого дня информирования были организованы 18 августа на трех площадках – городская поликлиника №3, фабрика зеркал «Алмаз-Люкс» и БУКДДЭП.

На повестку дня вынесли пять основных вопросов. Представители управлений и отделов горисполкома, Беларусбанка, Бобруйского участка Государственной инспекции по маломерным судам, горрайотдела по чрезвычайным ситуациям говорили о доступном жилье, рациональном использовании земельных ресурсов, кредитовании, безопасности судоходства и предотвращении гибели людей на водах, правилах эксплуатации печей и обогревательных приборов, о том, как не потеряться в лесу, об АПИ, о профилактической работе с детьми и многом другом.

Более подробно в ближайшем номере «БЖ».