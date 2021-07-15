Единый день информирования прошел сегодня в трудовых коллективах Бобруйска

Члены информационных групп рассказали в трудовых коллективах предприятий и организаций города о состоянии и перспективах развития системы здравоохранения Могилевской области в современных условиях, а также о вакцинации, как факторе сохранения здоровья населения. Это стало главной темой обсуждения.

Во всем мире по состоянию на 12 июля 2021 года зарегистрировано более 185 млн. подтвержденных случаев COVID-19, включая 4 млн. смертей. Огромные цифры, за которыми стоят люди. Крайне настораживает выявление в республике и области «дельта» или индийский вариант коронавируса, который крайне заразный.

Сегодня все мировые ученые пришли к выводу, что одни ограничительные меры не помогут справиться с пандемией, нужен способ для формирования коллективного иммунитета – то есть формирование большой прослойки населения, которая будет иметь иммунитет к вирусу. Самый перспективный способ достижения коллективного иммунитета против COVID-19 – защита людей посредством вакцинации. Такую возможность имеют далеко не все страны.

В Могилевской области активно проводится кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. Планируется привить 600657 человек, что составляет 60% от всего населения региона.

В первую очередь вакцинация предложена медицинским работникам, работникам учреждений социальной защиты и учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, а также работникам учреждений образования. Также активно вакцинируются лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

В области вакцина Спутник V имеется в достаточном количестве в поликлиниках по месту жительства. На сегодняшний день для вакцинации используется российская вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, она ппрошла все необходимые испытания безопасности и эффективности. Данные опубликованы в авторитетном рецензируемом научном журнале The Lancet.

В качестве дополнительных рассмотрели на Едином дне информирования правила безопасности на воде, методические рекомендации по использованию бассейнов, профилактику безопасности жизнедеятельности пенсионеров и др.