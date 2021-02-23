Единый день безопасности с ПУ «Бобруйскгаз

По всей стране с 20 февраля по 1 марта 2021 года проходит Республиканская акция «Единый день безопасности». Её главная задача – еще раз обратить внимание граждан на вопросы безопасной жизнедеятельности.

Поэтому ПУ "Бобруйскгаз" РУП "Могилевоблгаз" напоминает что, используемый в быту газ пожароопасен, а в смеси с воздухом в определенных пропорциях еще и взрывоопасен. Таким образом, его утечка и неосторожное обращение с источниками открытого огня могут привести к взрывам и пожарам. Однако, многие забывают, что зачастую эта безопасность зависит от нас самих, от нашего сознания и ответственности.

Чтобы подобного не произошло, соблюдайте основные правила пользования газом в быту:

не допускайте к газовым плитам детей до 12 лет и людей, которые в силу здоровья не могут отдавать отчет своим действиям;

никогда не оставляйте открытыми вентили газовых баллонов и работающим без присмотра – любое газовое оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой;

не пользуйтесь газовой плитой как обогревателем;

не подключайте газовые плиты самостоятельно; ­

не сушите вещи над пламенем газовых горелок;

не спите в помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона, открыть окна для проветривания, сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Запомните, газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать правила пользования газом в быту и начнет осознавать последствия, к которым приводит нарушение этих правил.