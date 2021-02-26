Единый день безопасности прошел в Глушанском учебно-педагогическом комплексе Бобруйского района

В рамках Единого дня безопасности в Глушанском учебно-педагогическом комплексе прошло масштабное профилактическое мероприятие в рамках Единого дня безопасности.

На протяжении нескольких часов в учреждении работали самые разнообразные зоны активации. Так, школьники могли изучить правила безопасного использования электроприборов с представителями Энергонадзора. Как оказать медицинскую помощь пострадавшему напомнили медики. С сотрудниками районного ГАИ ребята повторили правила поведения на дороге, дорожные знаки и сигналы светофора.

Спасатели в фойе школы организовали большую тематическую площадку с играми и викторинами. Участники могли повторить правила безопасности с помощью игр «Угадайка», «крестики-нолики», «пятнашки», «Эвакуация», «потуши пожар», «пожарный хоккей» и другие. Также ребята складывали пазлы, повторяли опасные места дома, вспоминали знаки эвакуации, отвечали на вопросы от работников МЧС о безопасности. Для самых юных школьников был организован показ мультфильма «Волшебная книга», где инспектор напоминал самые главные правила поведения в зимний период, опасные места для игр, опасности дома. А еще у ребят была возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля, сделать фото, познакомится с аварийно-спасательным инструментом.

К слову, насыщенная программа участников Единого дня безопасности стала не только интересной благодаря играм и подаркам, но полезной для каждого.