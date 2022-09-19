Единый день безопасности пройдёт в Беларуси 22 сентября 2022 года. Основные усилия будут направлены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганду безопасных условий проживания населения.

В рамках акции пройдут обучающие профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений и обучению правилам поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Для работников энергосистемы запланирована практическая отработка действий в условиях чрезвычайных и нештатных ситуаций, планов эвакуации людей при пожаре, а также обучение оказанию первой медицинской помощи. В некоторых филиалах пройдут тренировки пожарных дружин. В пределах компетенции также запланировано проведение «Горячей телефонной линии».