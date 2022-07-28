Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Беларуси 29 июля

Традиционно в последнюю пятницу месяца (29 июля) Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Жизнь важнее скорости". Проводимые мероприятия в этот день направлены на профилактику ДТП по причине нарушения скоростных режимов движения, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД.

Сотрудники ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах организаций и предприятий, во время которых расскажут о правилах выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП по причине превышения скоростных режимов, напомнят об ответственности за нарушения ПДД, проведут различные профилактические акции для водителей.

Проблема соблюдения водителями установленных скоростных ограничений стоит на особом контроле, ведь каждое 8-е происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости. В текущем году нарушение скоростных режимов стало непосредственной причиной 130 ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

В соответствии с действующим законодательством превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения влечет наложение штрафных санкций в размере до 12 базовых величин, если говорить о превышении установленной скорости на 40 и более км/ч. В случае превышения скорости движения от 20 км/ч повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения - наложение штрафа в размере до 15 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные ограничения, беречь свою жизнь и здоровье.