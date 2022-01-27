Единый день безопасности дорожного движения пройдет 28 января

Единый день безопасности дорожного движения пройдет по всей республике 28 января. Его девиз - «Вместе – за безопасность на дорогах!».

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, он будет направлен на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.