Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта

Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Ремень пристегни – жизнь сбереги!», который направлен на пропаганду использования средств пассивной безопасности, пройдет в республике 26 марта.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, в прошлом году на территории Могилевской области было зафиксировано 6626 фактов управления транспортом с непристегнутыми ремнями.

- Законодательные нормы обязывают лиц, проезжающих в автомобилях, пользоваться ремнями безопасности. За игнорирование данных требований для водителей предусмотрен штраф до 1 базовой величины. За неиспользование пассажирами ремней безопасности при движении в транспорте – штраф составит от 1 до 3 базовых. Если нарушение допущено водителем повторно в течение года – размер штрафа увеличивается от 2 до 5 базовых, - отмечают в ГАИ.

За неиспользование детского удерживающего устройства предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения штраф составит уже от 2 до 8 базовых величин.